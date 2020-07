SKY – Napoli, blitz in corso per chiudere con Osimhen: affare da 60 milioni, ecco tutti i dettagli

In Sardegna, in campo neutro e lontano da occhi indiscreti. E’ lì che è ancora in corso il blitz del Napoli per Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Lille. Giuntoli sta cercando di definire le ultime cose. Il direttore sportivo azzurro sta lavorando per l’intesa totale non tanto con il calciatore – che ha già dato il suo ok – ma sulle commissioni che spetteranno ai nuovi agenti e sul salario della punta nigeriana (5 milioni lordi), da sistemare nei dettagli.

La missione di Giuntoli serviva soprattutto per risolvere la questione dei nuovi interlocutori che trattano gli interessi di Osimhen (i vecchi minacciano cause per vedere risconosciute le loro spettanze) e per evitare intromissioni da parte di altri club. Adesso è solo una questione da risolvere economicamente tra le parti ma il Napoli conta di farlo in fretta. Il club azzuro aspetta di incontrare il nuovo agente del calciatore, per poi definire con lui gli aspetti legati alle commissioni e al salario di Osimhen. Infine sarà il momento della fumata bianca con il Lille (la base è di circa 60 milioni di euro, bonus compresi).

Fonte: Gianlucadimarzio.com