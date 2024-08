Dopo il mancato approdo al Brentford, Jens Cajuste è molto vicino a trasferirsi all’Ipswich Town, sempre in Premier League. Operazione in prestito secco per il centrocampista del Napoli. Jens Cajuste molto vicino all’Ipswich Town: la squadra neopromossa in Premier League pronta a chiudere il colpo per acquistare il giocatore del Napoli in prestito secco. Dopo non aver passato le visite mediche con il Brentford, il centrocampista potrebbe comunque andare a giocare in Premier League.