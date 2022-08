SKY – Napoli, c’è fiducia per Keylor Navas: trattativa con il PSG per Fabian non decolla

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’asse Napoli-Parigi è molto viva in questo momento. Per Fabian Ruiz c’è un prezzo di 20 milioni di euro, ma in questo momento la trattativa non sta decollando. Fabian ormai è ai margini del progetto Napoli, che gli aveva proposto il rinnovo e rifiutato dal centrocampista. C’è il PSG con il quale il Napoli ha questo dialogo aperto, anche per Keylor Navas. C’è una trattativa tra il giocatore e il PSG. Il portiere ha altri due anni di contratto, non rinuncia ad un euro e quindi una parte dell’ingaggio la deve mettere il club francese o come contributo o come buonuscita. C’è la disponibilità del portiere al progetto Napoli, ma prima deve chiudere una questione aperta col club parigino. Situazione non facile, c’è una latente fiducia. Navas è intrigato dalla possibilità di giocare la Champions a Napoli da protagonista. Se il Napoli non riesce a portare a casa il costaricano resterebbe Meret come primo portiere con Sirigu secondo.