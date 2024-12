Il Napoli interverrà a gennaio sul mercato in diverse zone del campo, soprattutto in difesa. Danilo della Juventus in tal senso, riferisce Sky Sport, è il nome più caldo per andare ad irrobustire il reparto arretrato. Il brasiliano sarebbe la prima opzione in tutti i ruoli: terzino destro, difensore centrale in tutte e due le posizioni e terzino sinistro.