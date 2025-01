SKY – Napoli, Danilo può tornare in Brasile: si segue sempre Skriniar

Il Napoli aspetta la decisione finale di Danilo, tentato nelle ultime ore dalle proposte brasiliane. Non solo il Flamengo, anche il Santos ha mostrato interesse nei suoi confronti. Gli azzurri, nel frattempo, non mollano la pista legata a Skriniar. Nel frattempo, la Juventus è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto con il suo ormai ex capitano: nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arriva l’ufficialità del club. Il Napoli, intanto, segue attento e aspetta la decisione ufficiale del brasiliano. Il club allenato da Antonio Conte, nei giorni scorsi, ha confermato all’entourage del giocatore che non appena verrà ufficializzata la risoluzione tenterà l’affondo finale per il difensore. Nonostante tutto, però, sarà il difensore a dare la sua risposta definitiva. Il Napoli, però, non molla la pista che porterebbe a Milan Skriniar, difensore del Psg. Il club parigino sta aspettando che Marquinhos torni dall’infortunio e una volta nuovamente a disposizione di Luis Enrique il club potrà aprire alla partenza di Skriniar se si trovasse l’intesa con il Napoli. Per lui, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze con Sampdoria e Inter.