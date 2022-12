È stato definito lo scambio sull’asse Napoli e Genova, sponda blucerchiata. Zanoli andrà alla Sampdoria in prestito secco, mentre da Spalletti arriverà Bereszynski in prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione coinvolto anche Nikita Contini che dunque torna a Napoli come terzo portiere, con Sirigu che rimane. Nell’operazione coinvolto anche Nikita Contini che dunque torna a Napoli come terzo portiere, con Sirigu che rimane.

Fonte: Gianlucadimarzio.com