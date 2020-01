SKY – Napoli, i dettagli dell’accordo per Politano: visite mediche lunedì

Lunedì potrebbe essere il giorno di Politano al Napoli. L’accordo trovato nel pomeriggio tra Inter e Napoli è stato perfezionato da pochi minuti, con una telefonata tra gli ad dei due club, Marotta e Chiavelli. L’operazione è stata definita nei dettagli, dal momento che mancava ancora un’intesa definitiva legata ai bonus.

Secondo le ultime indiscrezioni, Politano si dovrebbe trasferire a Napoli in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Ecco le cifre: 2 milioni per il prestito, 19 per il riscatto e 2 milioni di bonus. Per un totale di 23 milioni di euro. Confermato il fatto che Llorente non rientrerà nell’accordo: qualche giorno fa il Napoli ha contattato la Spal per Petagna, senza successo. Di qui, l’idea di tenere in rosa l’ex Juventus e Tottenham.

Per Politano, tra l’altro, saranno necessario delle nuove visite mediche. Dove? Proprio in quella Villa Stuart che aveva accolto il giocatore in procinto di passare alla Roma. I medici saranno diversi, i test praticamente identici. Dovrebbero essere effettuati lunedì 27 gennaio.