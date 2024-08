SKY – Napoli in attesa della risposta del Chelsea per Lukaku: già pronto il piano B

Ancora fase di stallo in casa Napoli per la trattativa per Lukaku con il Chelsea che non ha dato l’ok alla cessione e secondo quanto riporta Sky se non ci sarà la fumata bianca il club azzurro chiuderà per David Neres. Ecco il tweet:

#Calciomercato | Il #Napoli non ha ancora ricevuto l’ok dal #Chelsea per chiudere l’operazione #Lukaku intorno ai 30 milioni di euro. Nel caso in cui non dovessero arrivare segnali diversi e definitivi dal club inglese, il #Napoli andrà a formalizzare l’arrivo di #Neres — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2024