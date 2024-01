SKY – Napoli in forcing per Traoré del Bournemouth: si vuole chiudere presto

Il Napoli sta spingendo per regalare a Walter Mazzarri Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 di proprietà del Bournemouth. La trattativa è già in fase avanzata e si sta cercando di chiudere in breve tempo. Come già raccontato, l’ex Sassuolo sta bene ed è pienamente guarito dalla malaria. Nei giorni scorsi Traorè si è sottoposto ad alcuni controlli a Roma ed è stato accertato che è pronto per tornare in campo. I contatti tra le parti si sono intensificati e Traorè potrebbe arrivare in prestito al Napoli senza troppi vincoli. Il profilo di Traorè piace al Napoli: l’ex Sassuolo può giocare sia a centrocampo che in attacco e, inoltre, conosce molto bene il campionato italiano.

Fonte: Gianlucadimarzio.com