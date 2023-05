SKY – Napoli, incontro tra Spalletti e De Laurentiis per parlare di futuro: i dettagli

Un incontro a Napoli, a poco più di una settimana dai festeggiamenti per il terzo scudetto, ottenuto grazie al pareggio di Udine di giovedì scorso. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, trascorreranno insieme questa sera per parlare del futuro. De Laurentiis è arrivato intorno alle 19:30, mentre in quel momento Spalletti si trovava ancora a Castel Volturno. Intorno alle 20, Spalletti è uscito dal centro sportivo azzurro a bordo di una macchina e indossando una maschera in volto, “stile Osimhen”. Le sue parole – “vi depisteremo” – suonavano come una conferma indiretta dell’imminente incontro con ADL. “Depistaggio” mancato, però, con Spalletti che è stato intercettato alle ore 20:30, all’arrivo nel luogo dell’incontro. Grandi sorrisi peraltro di entrambi, a conferma degli animi distesi. Il contratto di Spalletti è stato prolungato usufruendo di un’opzione prevista dall’accordo. Ma De Laurentiis e l’allenatore toscano hanno scelto di incontrarsi comunque, dopo questa stagione esaltante, per riflettere insieme sul futuro. Intanto, il presidente azzurro ha posto delle condizioni al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per liberarlo dall’anno di contratto rimanente in base all’accordo in essere: e la Juve lo aspetta.

Fonte: Gianlucadimarzio.com