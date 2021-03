Sky – Napoli, ipotesi rivoluzione in difesa: possono esserci ben quattro cessioni

In vista della prossima stagione, si prevede un forte vento di novità per la difesa del Napoli. Stando a quanto riporta Sky Sport, c’è la possibilità di assistere a ben quattro cessioni: due, cioè quelle di Hysaj e Maksimovic, che sono in scadenza, sono praticamente certe; le restanti due, invece, riguardano Meret e Koulibaly, i quali rischiano comunque di dire addio alla squadra azzurra.

Per quanto riguarda il portiere, la motivazione principale è che cerca più spazio. Se il suo rendimento continuasse a essere spezzettato, infatti, ci sono molte possibilità che l’ex Udinese vada via. Relativamente al centrale senegalese, invece, bisogna fare un passo indietro. La sua cessione era quasi fatta, col Manchester City su tutte a spingere, ma alla fine restò perché nessun’offerta soddisfaceva le richieste del club partenopeo. La prossima estate, tuttavia, il discorso può tornare prepotentemente in voga. La cosa certa è che, comunque, il tutto dipenderà dalle idee dell’erede di Gattuso.