SKY – Napoli, Manna in Inghilterra per chiudere Gilmour: il blitz

Un viaggio in Inghilterra per provare a dare un’accelerata importante al mercato del Napoli. Il direttore sportivo del club azzurro Manna è arrivato in Inghilterra per provare a chiudere l’operazione Billy Gilmour. In queste ore infatti è in programma un incontro con il Brighton per definire tutti i dettagli relativi al trasferimento in maglia azzurra del centrocampista scozzese classe 2001. Ma il viaggio del ds Manna in Inghilterra non ha come unico obiettivo quello di chiudere Gilmour. Nel suo soggiorno a Londra il dirigente azzurro proverà infatti a trovare l’intesa definitiva con il Chelsea per il promosso sposo Lukaku. Napoli che, ricordiamo, non si sta spingendo oltre la proposta di 30 milioni di euro complessivi, con l’operazione strutturata in prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivo nelle idee del club azzurro l’interesse per Scott McTominay, centrocampista classe 1996 del Manchester United: per ragioni di budget però il suo eventuale arrivo al Napoli è condizionato ad altre uscite che il club azzurro dovrà operare sul mercato.