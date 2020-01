SKY – Napoli, oggi nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti di Lobotka

Giornata importante per il futuro di Stanislav Lobotka, il Napoli continua a spingere ma il Celta Vigo non cede, tirando il prezzo per riuscire a incassare intorno ai 22-23 milioni più bonus. Una cifra ritenuta troppo alta dal club di De Laurentiis, spintosi fino a 17-18 più alcuni bonus per arrivare a 20 , pagabili in quattro anni.

La distanza tra le parti c’è, dunque oggi andrà in scena un nuovo incontro ( dopo quello di Madrid ) a Castelvolturno tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco, in arrivo in queste ore in Italia. Uno di loro invece rimarrà a Vigo, per tenere vivi i contatti con la società spagnola, che non ha fretta di chiudere al contrario del Napoli. Lo stesso Lobotka oggi spingerà per chiedere un’accelerata alla trattativa, altro elemento che renderà questa giornata importante per definire l’evolversi dell’affare, le cifre e la sua tempistica.

fonte: gianlucadimarzio.com