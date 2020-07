SKY – Napoli-Osimhen, al Lille 3 giovani della cantera del Napoli: ecco le valutazioni

Interessanti novità nella trattativa che ha portato Victor Osimhen al Napoli. Come riporta Gianlucadimarzio.com con il Lille è stata intavolata una trattativa che ha portato in Francia 3 giocatori della Primavera ed Orestis Karnezis. Ecco come riporta il portale:

Con il Lille, inoltre, è stata intavolata un’operazione separata che comprende il trasferimento di 4 giocatori del Napoli in Francia: si tratta del portiere Karnezis e dei tre Primavera Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, Ciro Palmieri, attaccante 2000 cercato anche dal Chelsea da giovanissimo, e Luigi Liguori attaccante ’98 che ha fatto l’ultimo anno in prestito alla Fermana in Serie C. Per i 4 giocatori, il Lille pagherà circa 20 milioni di euro: l’esborso cash per acquistare Osimhen per il Napoli è dunque di 50 milioni di euro.