SKY – Napoli, ottime notizie da Olivera: Conte cambia di nuovo

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha recuperato dall’infortunio e contro l’Inter sarà titolare. Con i nerazzurri Antonio Conte dovrebbe tornare al 4-3-3 con Spinazzola in attacco, escludendo così Raspadori. Questo, poi, il suo commento: “Il peggior febbraio della storia di Conte da allenatore, con soli 3 punti in 4 partite. In fase di non possesso il Napoli sta soffrendo un calo mentale, come se il gol di Angelinho a Roma abbia tolto qualche certezza agli azzurri. Il 3-5-2 ha penalizzato il Napoli: Di Lorenzo da braccetto rende di meno che da terzino. Inoltre Conte ha dovuto fare a meno di Neres, ritrovando però Raspadori. Ma non è bastato”.