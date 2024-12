SKY – Napoli, piace Danilo della Juventus, c’è il gradimento del difensore: le ultime

Il Napoli inizia a muoversi in vista del calciomercato invernale. La squadra di Antonio Conte, capolista momentaneamente della Serie A, vorrebbe consegnare all’allenatore pugliese un difensore in più e ai primi posti della lista c’è Danilo. Pronto a tornare titolare nel match contro il Lecce, valido per la quattordicesima giornata di Serie A, si preannuncia un mese di gennaio di riflessione per Danilo. L’ex capitano della Juventus, centrale nel progetto di Massimiliano Allegri e finito invece ai margini in quello di Thiago Motta, dovrà valutare attentatamente il suo futuro. Alla finestra c’è il Napoli di Antonio Conte, che non ha mai nascosto apprezzamenti nei confronti del difensore brasiliano. Giovanni Manna lo conosce bene dai tempi in cui ha lavorato alla Juventus e ha già ricevuto l’apertura del numero 6 bianconero. La sensazione, però, è che molto dipenderà dalla Juventus, già a corto di difensori e che dovrà fare una se non due operazioni nel reparto. In attesa di capire se il club bianconero vorrà fare a meno di lui, il Napoli si sta muovendo per esperienza e affidabilità.