SKY – Napoli, pronti quasi 12 milioni per Ricci. I dettagli

Il Napoli è sempre attento al panorama dei giovani talenti italiani e ha messo nel suo mirino il giovane centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci, 19 anni ad agosto e un’annata da titolare con la squadra toscana. Come riferisce la redazione di Sky Sport, prima di tutti è arrivato il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo e il club ha già formulato una prima offerta all’Empoli tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Richiesta che viene valutata con attenzione dalla società del presidente Corsi, in virtù anche dei buoni rapporti precedenti: la scorsa estate Di Lorenzo, soltanto per citare l’ultimo. Negli ultimi giorni si è rifatta avanti anche la Fiorentina, altra società che ha ottime relazioni con l’Empoli. Il direttore sportivo Daniele Pradé sta spingendo per cercare di far rimanere il ragazzo in Toscana, mettendo sul piatto della bilancia un progetto tecnico su misura. In sostanza, maggiori possibilità di avere minutaggio da subito. Una soluzione che potrebbe trovare riscontri positivi anche nella famiglia di Ricci.