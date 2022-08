SKY – Napoli, pronto un nuovo rilancio per Giacomo Raspadori

Proseuge la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Gli azzurri seguono da tempo l’attaccante, con cui hanno già trovato un accordo. Il club di De Laurentiis è arrivato a offrire 28 milioni più 5 di bonus per il classe 2000, l’offerta non è stata però ritenuta adeguata dal Sassuolo. Dopo aver ricevuto una risposta negativa per l’ultima offerta, il Napoli è intenzionato a fare un nuovo rilancio per Raspadori. Gli azzurri sono infatti pronti a offrire 30 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 più difficili. Con questo nuovo rilancio il Napoli spera di convincere il Sassuolo a cedere il suo attaccante. Il club neroverde, però, al momento non si muove dalla richiesta di 35 milioni più 5 di bonus per il classe 2000.

Fonte: Gianlucadimarzio.com