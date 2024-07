SKY – Napoli, raggiunta l’intesa con Buongiorno: ultimi dettagli da limare

Intesa di massima tra il Napoli e Alessandro Buongiorno, lo riferisce Sky Sport. Dopo quella tra club (sulla base di un’operazione da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus), accordo anche con il difensore per la dirigenza azzurra: mancano solo alcuni dettagli sui bonus (scudetto) e sulla questione clausola (confermata da 70 milioni dall’estate del 2027). Anche ieri, 5 luglio, i contatti sono stati continui per definire ogni aspetto del contratto: trattativa ai dettagli finali, con l’Inter che si sarebbe mossa solo se fosse arrivata un’offerta in tempo per De Vrij dall’Arabia. Cosa che non è accaduta.

Nella giornata di giovedì infatti si era registrato l’incontro tra le parti. E se i protagonisti erano stati (come già accaduto nelle scorse settimane) il ds Manna e l’agente di Buongiorno Riso, ad aggiungersi al summit ecco il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la trattativa era ormai entrata nel vivo, con la novità rappresentata dall’aggiunta di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro (esercitabile dal terzo dei 5 anni di contratto). Poi il tentativo dell’Inter, per via dell’infortunio di Buchanan e con De Vrij alle prese con proposte dall’Arabia, che contatta l’agente di Buongiorno sondando il terreno: nessuna offerta ufficiale al Torino ma semplice richiesta di informazioni.

Nella stessa serata cena tra Buongiorno e il suo agente in un ristorante di Milano. Emerge la volontà del difensore di proseguire la trattativa con il Napoli, con un nuovo incontro nella notte tra Riso e Manna in cui il procuratore informa il club di De Laurentiis che l’affare poteva andare avanti. Fondamentale Antonio Conte, con i due che si sono sentiti anche telefonicamente: l’allenatore ha ribadito l’importanza di Buongiorno per il suo ciclo azzurro. Ora la trattativa continuerà per trovare l’intesa definitiva sul contratto: accordo davvero a un passo, riporta Sky Sport.