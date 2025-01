SKY – Napoli, saltato Casadei: arriva Billing dal Bournemouth: le ultime

Il Napoli di Antonio Conte continua a essere tra le formazioni più attive in questa sessione di mercato. Dopo aver chiuso per la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso per il sostituto. Si tratta di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 del Bournemouth. Il club azzurro ha trovato in lui un profilo pronto per sostituire l’azzurro in partenza. Niente più Cesare Casadei, dunque, dato che il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese. Di conseguenza, il Napoli ha deciso di virare su un profilo diverso. Va definito e formalizzato l’accordo verbale tra il club e con il giocatore, in queste ore, per anticipare la concorrenza West Ham. Il danese intanto è pronto a diventare un nuovo calciatore azzurro. Il centrocampista arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro. Il numero 29 dei “Cherries” può ricoprire e agire in diverse zone del campo, dalla trequarti alla mediana. In stagione sono 10 le presenze accumulate dal danese, tutte in Premier League, scendendo in campo per soli 176 minuti complessivi.