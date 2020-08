SKY – Napoli-Torino: idea di scambio di prestiti tra Sirigu e Meret

Il nuovo corso del Torino ricomincia dalla giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Con Giampaolo nuovo allenatore, il ds Vagnati sta lavorando a modificare la rosa, che subirà grandi cambiamenti. E le idee di calciomercato non mancano.

C’è da cambiare parecchio, vista l’intenzione di molti giocatori di ritrovare stimoli altrove. Tra questi, anche Salvatore Sirigu, che non ha disputato le ultime due partite di campionato e che vorrebbe tentare una nuova esperienza in Serie A. E tra le squadre interessate, non è nuovo il nome del Napoli, che vorrebbe regalare a Gattuso un numero 1 di sicuro affidamento.

Di qui, l’idea di un possibile scambio di prestiti tra le parti: con Sirigu in Campania, a compiere il percorso inverso potrebbe essere Meret, che proprio Vagnati ha portato alla Spal per il biennio 2016-2018. Quella di Torino, per il portiere ex Udinese potrebbe essere la piazza giusta per ripartire dopo delle annate comunque positive a Napoli. L’idea c’è, ora si passerà a tutte le valutazioni del caso.

Fonte: gianlucadimarzio.com