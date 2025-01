SKY – Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Meret: le ultime

Il Napoli e Alex Meret ancora insieme. Il portiere friulano, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025, rinnoverà con il club azzurro. La dirigenza ha offerto al numero 1 di Conte un contratto da un anno più uno ulteriore con opzione in favore del Napoli. Proposta che, dopo una lunga trattativa, ha soddisfatto il giocatore, il quale dunque continuerà a vestire la maglia del Napoli. Intanto, vanno avanti i dialoghi con il Cagliari per quanto riguarda lo scambio tra Caprile e Scuffet. Lo scambio è ormai in via di definizione, con una novità. La società sarda, infatti, potrebbe godere del diritto di riscatto per l’ex portiere del Bari.

Fonte: Gianlucadimarzio.com