SKY – Napoli, tutto fatto per Ngonge: domani le visite mediche

Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l’accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte di martedì tra le due società per la cifra di 20 milioni più bonus e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000. Nella giornata di giovedì si svolgeranno le visite mediche. Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserita la società di De Laurentiis. Poi il club viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l’ex Groningen, ma nella notte il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona. Fino a questo punto della stagione il classe 2000 ha dato un contributo importante in fase realizzativa alla squadra di Baroni, con 6 gol e 2 assist in 19 presenze fra campionato e Coppa Italia.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com