Sky – Nuovi contatti tra Gattuso e la Fiorentina, Commisso cerca di convincere Rino

Idee, contatti, scelte già fatte. Il campionato deve ancora finire, ma la Serie A del prossimo anno cerca già nuovi protagonisti. Gattuso, dopo l’esperienza a Napoli – che spera di finire con un piazzamento in Champions – sta pensando al suo futuro, probabilmente ancora in Italia. Mentre spinge il Napoli verso la Champions, Gattuso programma il suo futuro. Che, con ogni probabilità, non sarà più colorato d’azzurro. Per lui insiste la Fiorentina, che vuole convincerlo accontentando le sue richieste. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Commisso ha scelto Gattuso come allenatore del prossimo anno e vuole fare di tutto per strappare un ‘sì’. Anche la volontà dell’allenatore è quella di sposare il nuovo progetto, soprattutto con la garanzia di avere l’appoggio della società viola nelle sue richieste. Le parti stanno cercando l’intesa.