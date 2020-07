SKY – Osimhen al Napoli, operazione da 70 milioni più bonus: ai francesi 3 giovani della Primavera e Karnezis

L’intesa totale era già stata a raggiunta nei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Annuncio social arrivato, come da consuetudine, con il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis (“Benvenuto Victor”), seguito dall’annuncio del club attraverso il proprio sito web: “La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo”.

LE CIFRE DELL’OPERAZIONE

Operazione complessiva, quella che ha portato Osimhen al Napoli, da 70 milioni di euro più ulteriori 10 di bonus (alcuni anche difficili da raggiungere legati soprattutto ai piazzamenti futuri in Champions League,dai quarti di finale alla vittoria del trofeo) pagabili in 5 anni. Osimhen andrà a guadagnare uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagioni a salire, che negli ultimi due anni si incrementerà fino ad arrivare a 4.5 milioni di euro. Le sue prime parole arrivano dal suo account Twitter: “Non vedo l’ora di indossare questa emblematica maglia. Grazie per il caloroso benvenuto”.

Con il Lille, inoltre, è stata intavolata un’operazione separata che comprende il trasferimento di 4 giocatori del Napoli in Francia: si tratta del portiere Karnezis e dei tre Primavera Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, Ciro Palmieri, attaccante 2000 cercato anche dal Chelsea da giovanissimo, e Luigi Liguori attaccante ’98 che ha fatto l’ultimo anno in prestito alla Fermana in Serie C. Per i 4 giocatori, il Lille pagherà circa 20 milioni di euro: l’esborso cash per acquistare Osimhen per il Napoli è dunque di 50 milioni di euro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com