Non solo mercato in entrata con Romelu Lukaku ormai prossimo al passaggio in azzurro, ma anche uscite per il Napoli: il PSG non molla Victor Osimhen. Complice l’infortunio di Goncalo Ramos, il PSG cerca ancora un attaccante e non molla Victor Osimhen. Il club francese potrebbe presentare un’offerta last minute al Napoli per il nigeriano, mettendo sul tavolo 50/60 milioni di euro. Toccherà poi al Napoli decidere se accettare o meno.