SKY – Osimhen-Napoli, distanza sulle cifre: ma c’è la volontà di rinnovare

Manuele Baiocchini, giornalista, ha parlato a Sky Sport 24 del mercato del Napoli: “C’è stato ieri l’incontro con l’agente di Osimhen: toni assolutamente tranquilli e pacati, con la volontà di trovare la migliore soluzione insieme. Le parti hanno parlato anche del rinnovo di contratto di Osimhen: la cifra proposta da De Laurentiis per l’ingaggio al momento non s’avvicina a quella che potrebbe prendere in altri top club e non soddisfa Victor Osimhen. Si è parlato anche del valore del cartellino: il prezzo che ne fa il Napoli è vicino ai 150 milioni di euro, viste le cifre che girano sul mercato. Quindi le offerte che sono arrivate finora non superano i 100 milioni di euro e quindi risultano inappropriate per il club partenopeo. Da una parte quindi De Laurentiis ritiene basse le offerte che stanno arrivando, dall’altra l’agente Roberto Calenda. Ma la volontà è quella di rinnovare”.