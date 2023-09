SKY – Partenza a rilento per il Napoli, ma i numeri di Garcia e Spalletti sono simili

Il Napoli di Rudi Garcia è stato fermato dal Genoa di Alberto Gilardino nella quarta giornata di Serie A: al Marassi la gara è terminata 2-2. I rossoblù erano andati sul doppio vantaggio con i gol di Bani e Retegui per poi farsi recuperare nel finale da Raspadori e Politano. Un passo falso per campioni d’Italia, che sono già a -5 punti dalla vetta. Ma come era partito l’anno scorso Luciano Spalletti nella stagione che ha portato allo scudetto?

Come detto, Rudi Garcia è lontano dal primo posto con sette punti raccolti dopo quattro partite: nelle prime due uscite stagionali sono arrivate due vittoire contro Frosinone e Sassuolo, poi la sconfitta interna contro la Lazio e l’ultimo pareggio con il Genoa. La squadra ha già messo a segno otto reti, subendone tre.

Rispetto al Napoli dell’anno scorso, però, deve ancora brillare la stella di Kvicha Kvaratskhelia: a questo punto della Serie A nel 2022 aveva già segnato 3 gol, mentre oggi tra i bonus si legge solo un assist. Il georgiano è parso anche polemico dopo che l’allenatore l’ha tolto dal campo all’89 per buttare nella mischia Alessio Zerbin.

E Spalletti? Beh, in realtà la partenza dell’attuale commissario tecnico della Nazionale non è stata tanto diversa: dopo quattro turni il Napoli aveva otto punti, solo uno in più rispetto a oggi. Dieci gol fatti e tre subiti. Sappiamo tutti come è andata a finire. La stagione del club di De Laurentiis, quindi, è ancora tutta da scrivere.

Fonte: Gianlucadimarzio.com