Sky – Petagna ad un passo dal Napoli, accordo con il giocatore e pochi milioni di differenza con la Spal

Napoli attivissimo in questo mercato di gennaio, negli ultimi giorni gli azzurri cercheranno di chiudere un altro acquisto per l’attacco. In attesa dell’ufficialità di Politano, infatti, si continua a lavorare per Andrea Petagna. L’attaccante classe 1995 è sempre più vicino al Napoli, balla ancora qualche milione ma presto la trattativa potrebbe chiudersi sulla base di 17 milioni di euro più bonus. Investimento per giugno per gli azzurri, Petagna resterà infatti in prestito fino a fine stagione alla Spal, che non ha voluto privarsi del suo miglior calciatore in piena corsa salvezza. L’ex Atalanta ha già dato l’ok al trasferimento, è entusiasta del Napoli e ha anche già trovato l’intesa economica e sui diritti d’immagine con il club azzurro. I contatti proseguono per raggiungere l’accordo totale tra club e arrivare a definire la trattativa in ogni suo dettaglio.