SKY – Più di 120 invitati alla cena di Natale: ADL parlerà alla squadra

Il clima in casa Napoli non è dei migliori, ma la cena di Natale di questa sera a Villa D’Angelo può essere un’occasione per rasserenare gli animi. Azzurri che quest’oggi si sono radunati agli ordini di Gennaro Gattuso per l’allenamento il quale, secondo Francesco Modugno di Sky, è stato di particolare intensità: “Allenamento molto robusto questo pomeriggio, come piace a Gattuso ed anche alla squadra. C’è bisogno di questo”.

Poi una parentesi proprio sulla cena, durante la quale il presidente Aurelio De Laurentiis prenderà la parola per il suo solito discorso alla squadra: “La cena è prevista per le 19.30, dovrebbero essere tanti, 125 invitati se dovessero essere confermati, comprese le signore dei giocatori. La famiglia Napoli al completo e solitamente la scena la tiene ADL col suo discorso che è sempre particolarmente significativo, ancora di più in questa fase delicata”.