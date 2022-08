SKY – Raspadori, distanza minima tra Napoli e Sassuolo: i dettagli

Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato nel corso dello speciale mercato di Sky Sport 24 dell’affare Raspadori-Napoli: “Si sta andando avanti a trattare ad oltranza per Giacomo Raspadori: in attesa di ‘buone nuove’, Raspadori sarà titolare contro la Juventus e Dionisi punterà su di lui perchè si è allenato e bene. Ma nella sua testa la scelta l’ha fatta: vuole il Napoli e spinge per chiudere. Rappresenta la svolta della sua carriera, nonostante la giovane età con già tante presenze col Sassuolo e l’Europeo vinto con Mancini con la Nazionale. Raspadori è un giovane di prospettiva che dà la possibilità a Spalletti di giocare nel tridente, come finto nove e nel 4-2-3-1. In questo momento manca l’intesa definitiva e totale col Sassuolo. Il Sassuolo è stato molto chiaro in questo momento e chiede: 5 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo e 5 di bonus facilmente raggiungibili da parte del Sassuolo. Quindi complessivamente 35 milioni. Il Napoli di base fissa offre 29 milioni, c’è ancora un po’ di distanza, ma con uno sforzo in più De Laurentiis può chiudere questa operazione. Il Sassuolo non farà sconti sul prezzo fissato. Il Napoli ha il vantaggio della volontà del giocatore, si continua a trattare”.