SKY – Retrocessioni e promozioni, la scelta fatta dalla FIGC: si può andare oltre il 2 agosto

Dalla riunione ‘clou’ di oggi della FIGC sono emerse alcune indicazioni per capire a quali scenari potrà andare incontro la Serie A, anche nel caso in cui il Governo decidesse di dare uno stop definitivo alla stagione 2019/2020.

Una delle primissime indicazioni uscite da questo vertice è che, anche se non dovessero proseguire i campionati, le promozioni e le retrocessioni saranno comunque mantenute. In questo modo, la Serie A rimarrà sempre a 20 squadre e non 22.

La Federcalcio al momento lavora come se fosse assicurata la prosecuzione della stagione, nonostante non si abbia ancora una data certa per la ripresa nè degli allenamenti nè dei campionati stessi. Non solo, la FIGC sarebbe disposta anche a spostare più avanti il termine della stagione, dunque oltre il 2 agosto (data scelta al momento visto che l’UEFA ha indicato il 3 agosto come possibile ripresa della Coppe).

La situazione però chiaramente è sempre in divenire e domani sarà un’altra giornata di incontri, con il Consiglio di Lega 10.30 e a seguire l’Assemblea di Lega.