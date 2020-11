Dopo la vittoria di ieri a Bologna, il Napoli scende in campo per una nuova sfida oggi: quella con la giustizia sportiva. E’ in corso, infatti, il dibattimento per decidere se confermare la sanzione di -1 in classifica per gli azzurri e il risultato di 3-0 a tavolino per la Juventus in merito alla vicenda dello scorso 3 ottobre. Il che significa che la decisione del giudice Gerardo Mastandrea pertanto, a detta di Sky Sport, potrebbe arrivare anche in serata.