SKY – Rodriguez andrà al PSV, ma il Milan deve trovare prima il sostituto

Il trasferimento di Ricardo Rodriguez sembra esser diventato un vero e proprio caso tra le mura rossonere. Come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Milan non ha dato l’ok al Napoli per il prestito con diritto di riscatto. C’è l’accordo con il Psv, ed il giocatore dovrebbe partire domani alle 9.30. Resta, però, un forte dubbio: il Milan non lo lascerebbe partire prima di aver trovato il sostituto: è stato indicato Matias Vina del Nacional. La soluzione B potrebbe essere il ritorno di Laxalt dal Torino. Se il Milan non avrà la certezza di uno dei due, altrimenti Rodriguez potrebbe non partire alle 9.30.