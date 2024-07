SKY – Simeone può tornare di moda per la Lazio: ecco perché

In casa Lazio è tempo di pensare al post Ciro Immobile. L’attaccante infatti considera il suo ciclo a Roma concluso ed è propenso ad accettare la ricca proposta del Besiktas. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza si metterà ora a lavoro per rinforzo l’attacco a disposizione di Marco Baroni. Un nome che la Lazio potrebbe prendere in considerazione è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli e potrebbe pensare di cambiare aria in una piazza in cui ha già giocato papà Diego. Il classe 1995 è reduce da una stagione da 3 gol in 37 presenze fra tutte le competizioni.

Fonte: gianlucadimarzio.com