Sky – Smentiti contatti Insigne-Milan: l’agente non avrebbe parlato di lui

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha scritto su Tuttomercatoweb riguardo l’incontro fra Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, e i dirigenti del Milan avvenuto ieri. Secondo quanto scritto sul portale, l’incontro, definito cordiale con i dirigenti rossoneri, non aveva il capitano azzurro come punto centrale. Sopratutto per i parametri economici dell’eventuale operazione, dato lo stato del contratto del numero 24 azzurro, che verosimilmente a fine stagione si siederà a tavola per trattare il rinnovo con il Napoli.