SKY – Spalletti grande favorito per la panchina azzurra. I contatti proseguono

Come riporta gianlucadimarzio.com, dopo l’addio di Gennaro Gattuso, il Napoli cerca il profilo giusto per la panchina del futuro e il primo profilo della lista è quello di Luciano Spalletti. I contatti tra la società e l’allenatore sono continui e lui è il grande favorito per la panchina degli azzurri. Spalletti d’altronde il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter e sarà libero di accasarsi dove vorrà.

Spalletti ha già fatto capire di essere disponibile e interessato a ricevere l’incarico e non è una novità. Già a febbraio aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare anche in corsa. I contatti tra Napoli e Spalletti, infatti, vanno avanti da tempo e ora la trattativa potrebbe davvero andare in porto. L’allenatore è il grande favorito ed è sempre più vicino alla panchina degli azzurri.