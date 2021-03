Continua la sfortuna per Faouzi Ghoulam. Infortunatosi nella gara contro il Bologna, il terzino algerino questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello non colpito dagli infortuni precedenti. Secondo quanto riporta Sky, l’esterno dovrà essere operato quanto prima e inizierà subito il processo di riabilitazione: stagione finita per lui.