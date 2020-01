Sky – Tutto fatto per Demme al Napoli: atteso in Italia nelle prossime ore

In questi minuti l'ok del Lipsia per visite mediche e firma Pubblicato il alle 15:33 da •

Arriva finalmente il primo rinforzo a centrocampo per Gennaro Gattuso. Si tratta di Diego Demme, tedesco di origini napoletane, classe ’91 in forza al Lipsia.

Trattativa lampo quella tra il Napoli ed il club targato Red Bull e, stando a quanto riferito da Francesco Romano di Sky Sport, il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per visite mediche e firma: “Il Napoli sta chiudendo la trattativa per Diego Demme, centrocampista centrale del Lipsia. Il giocatore è atteso in Italia già nelle prossime ore per firmare il contratto e svolgere le visite mediche. Operazione da 12 milioni di euro più bonus, 2 milioni di ingaggio a Demme. Proprio in questi minuti è atteso l’ok formale da parte del Lipsia per permettere al calciatore di effettuare le visite mediche per il Napoli: il primo centrocampista per Gattuso sarà Diego Demme”.