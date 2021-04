Sky, Ugolini: “Insigne concentrato sulla Champions, ma non è interessato a fare passi indietro sul contratto”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne e sui rumors delle ultime ore. Ecco le sue parole a riguardo:

“Insigne restare concentrato sull’obiettivo Champions, per questo per il rinnovo l’appuntamento è fissato a fine campionato. Ma sicuramente il capitano non vorrà essere portato a spasso per tanti mesi prima del rinnovo. E’ una situazione che dev’essere cristallizzata a fine campionato. L’interesse del Milan è legittimo e normale, al momento Lorenzo guadagna 5 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare un passo indietro”.