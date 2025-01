SKY UK – Garnacho, 10 milioni di distanza tra Napoli e United: le ultime

Melissa Reddy, inviata di Sky Sports News che segue il Manchester United, ha raccontato nelle scorse ore le ultime news sull’affare Alejandro Garnacho col Napoli: “C’è stata una fase di stallo negli interessi di Napoli e Chelsea per Alejandro Garnacho. Sebbene i colloqui con i partenopei siano proseguiti, non c’è stato alcun rilancio o offerta ufficiale più alta dell’ultima, dove i club erano distanti, nelle loro valutazioni, di 10 milioni di euro. Il Chelsea non ha ancora formalmente manifestato il suo interesse per lo United, con la sensazione che stia aspettando il momento opportuno, che si presenti l’occasione giusta. Si sta diffondendo la convinzione che il giocatore preferisca restare in Premier League e, se il Chelsea dovesse realmente volere Garnacho, lo United si aspetterebbe una cifra ancora più alta da un rivale della Premier League. Maresca e il Chelsea non vogliono venderlo ad una diretta rivale di Premier League, per questo le richieste al Chelsea sarebbero ancora più alte di quelle fatte al Napoli. Lo United è tranquillo perchè non vuole vendere Garnacho a tutti i costi, ha sempre sostenuto che la sua partenza sarebbe dipesa da un’offerta irrinunciabile. Ruben Amorim è soddisfatto della professionalità dell’argentino, della sua dedizione e del suo adattamento alle sue esigenze tattiche, soprattutto nel contributo che dà in fase difensiva”.