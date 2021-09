Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è stato sostituito durante la sfida Slovacchia-Cipro a causa di un infortunio che però non sembra essere niente di serio. Ad affermarlo sono i media locali che scrivono di un problema di lieve entità. Sulle condizioni del calciatore azzurro ha così parlato il c. t. Stefan Tarkovic: “Lobotka? È uscito per un infortunio muscolare che, al momento non sembra essere molto serio”.