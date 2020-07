Sognando Lisbona – Ecco tutte le possibili avversarie del Napoli alle Final Four

Il 2020 è stata certamente un’annata particolare, segnata in maniera incredibile, da una Pandemia che ha colpito tutti noi. Il mondo del calcio è stato frenato per diversi mesi e tutti gli spettatori hanno dovuto fare a meno dei campionati nazionali e della Champions League. Quest’anno per la Coppa “dalle grandi orecchie” sarà sicuramente un edizione particolare. Alcuni Ottavi di finale già sono stati disputati mentre all’appello mancano altri 4 decisivi match, tra i quali spicca certamente Barcellona-Napoli. In caso di vittoria gli azzurri realizzerebbero una grande impresa e, portandoci un po’ più avanti, si ritroverebbero alle Final Four di Lisbona, sfide a gara secca (realizzate sul modello dell’Eurolega di Basket), dal prossimo 12 Agosto, che vedranno impegnate alcune delle formazioni più forti al mondo.

Prima di queste Final Four c’è un ostacolo non da poco, c’è il Barcellona di Lionel Messi e una delle corazzate più forti al mondo. Sia i tifosi del Napoli e probabilmente anche tutti gli uomini guidati dal condottiero Gennaro Gattuso, sognano queste Final Four e nel match contro i blaugrana, tra il 7 e 8 Agosto prossimo, gli azzurri faranno di tutto per conquistare la storia. In attesa di conoscere le 4 squadre restanti che parteciperanno alle Final Four, si terrà domani a Nyon il sorteggio che vedrà le possibili sfidanti del Napoli o appunto del Barcellona. Ricordiamo che questo sorteggio viaggerà sulla base del “Tutti contro tutti” e non ci saranno limiti di nazione o riguardanti i risultati raggiunti in precedenza nella competizione.

Ecco l’analisi dei possibili avversari del Napoli

Raggrupperemo tutte le avversarie a seconda della difficoltà, dall’avversaria più complicata a quella più agevole, analizzando i pregi e i difetti delle squadre. Ecco la nostra analisi:

5 STELLE = Manchester City/Real Madrid – Non si conosce ufficialmente chi tra le due squadre avanzerà ai Quarti, ma in ogni caso pescheremo il Gotha del calcio europeo. All’andata il City ha vinto al Bernabeu per 2 a 1, ma allo stesso tempo sappiamo che il Real, reduce da 3 Champions consecutive non muore mai. Che siano De Bruyne e Aguero o Modric e Benzema, il Napoli si ritroverebbe uno scoglio durissimo, composto da grandi campioni e grandi tecnici, da sempre abituati a queste sfide.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo,Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Bernardo, Aguero, Sterling.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Isco; Vinicius, Benzema

5 STELLE = Bayern Monaco/Chelsea – Non c’è l’ufficialità, ma i tedeschi qui partono nettamente favoriti. La corazzata di Flick ha vinto per 3 a 0 a Londra, mostra un gran gioco e gioca a ritmi elevatissimi: a ciò affianca grandi doti tecniche guidate dall’esperto centravanti Robert Lewandowski. Attenzione sulle fasce dove da un lato Alphonso Davies, partendo dalla difesa, e dall’altra il talento di Serge Gnabry possono rappresentare insidie pericolosissime per qualsiasi difesa. Sebbene abbiamo ancora il beneficio del dubbio ci sono davvero pochissime chance di rimonta per il Chelsea, che, già all’andata, ha mostrato una netta inferiorità rispetto ai colossi tedeschi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Mount, Kovacic, Emerson Palmieri; Willian, Pulisic; Abraham.

4 STELLE = Psg – Ai Quarti di Finale il Napoli potrebbe trovare anche il Psg, un club privo però del grande ex azzurro Edinson Cavani. L’uruguaiano ha deciso di non prolungare di ulteriori due mesi la sua avventura in Francia. Con Kylian Mbappe, Mauro Icardi e Neymar il peso offensivo dei transalpini non è certamente calato. D’altro canto il campionato francese è fermo da mesi ed il Psg (campione di Francia, manco a dirlo), potrebbe risentire delle mancanza di gare ufficiali, dopo così tanti mesi di stop.

Psg (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar; Icardi, Mbappe. All. Tuchel

4 STELLE = Atletico Madrid – Nessuno vorrebbe trovarsi di fronte i Colchoneros di Diego Simeone in gara secca. La squadra di Madrid, conosciuta per una grinta incredibile abbinata ad una buona dose di talento, è arrivata più volte alle fasi finali della Champions e il talentuoso Joao Felix non vede l’ora di mettere in mostra il suo talento davanti al suo pubblico (come detto si giocherà a Lisbona). I madrileni hanno eliminato i campioni d’Europa in carica e puntano ad andare il più avanti possibile.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Felix, Diego Costa.

3 STELLE = Juventus/Lione – Questo voto è dato dalla media tra le 4 stelle che noi ancora diamo ai campioni d’Italia della Juventus e le 2 stelle del Lione, club chiaramente più debole tra le squadre ancora in corsa. I bianconeri dovranno recuperare dal clamoroso 1-0 subito in Francia e visto i particolari problemi degli uomini di Sarri negli scontri diretti non sarà un’impresa semplice passare il turno. Uno scontro con il Lione sarebbe una “Manna dal cielo” per gli azzurri, che, in Coppa Italia, (ed in campionato) hanno già dimostrato di poter competere su gara secca con Cristiano Ronaldo ed i suoi uomini. Nei transalpini (a corto di match ufficiali per lo stesso problema del PSG) tornerà la stella Memphis Depay, vero incubo delle difese avversarie.

Juventus(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alexsandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Terrier, Cornet; Dembele, Depay. All.: Garcia

3 STELLE = Atalanta – L’Atalanta di Giampiero Gasperini è la più bella realtà di questa stagione e di questa UEFA Champions League. Gli orobici hanno avuto un inizio titubante, poi non si sono più fermati e hanno vinto tutte le gare dalla ripresa dopo il Coronavirus. La mancata esperienza in questa competizione e una dipendenza molto importante dalle condizioni fisiche (ora i nerazzurri sono al 100 %, ma ad Agosto?) consegnano le tre stelle agli orobici. Tra gli uomini più importanti della squadra c’è sicuramente il capitano Papu Gomez, tra i più esperti e che sogna la grande impresa. In chiave Napoli , nel caso, attenzione al grande ex Duvan Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata

2 STELLE = Lipsia – La cenerentola della competizione parte nettamente come il “sogno proibito” delle altre squadre del tabellone. Con Dani Olmo e Sabitzer la squadra è dotata di tanto tasso tecnico ma allega a questo evidenti lacune difensive ed un calo, a gennaio, rese netto anche dalla cessione di Diego Demme al Napoli. Il Covid ha portato però all’addio della stella della squadra, l’attaccante Timo Werner. Il bomber tedesco ha firmato con il Chelsea ed ha deciso di terminare in anticipo la sua avventura con il club di proprietà Red Bull, rinunciando così alle Final Four di Lisbona.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino; Olmo, Schick, Forsberg.

Il Napoli arriva alla sfida con il Barcellona da sfavorita, ma la vittoria contro il Liverpool nei gironi e quella in campionato ed in Coppa contro la Juventus hanno dimostrato che nessun club è imbattibile e gli azzurri di Gennaro Gattuso faranno di tutto per regalare l’ennesimo grande sogno ai tifosi azzurri.

A cura di Mario Tramo