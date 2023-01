Spalletti a Dazn: “La vittoria è un messaggio a noi stessi, voglio vedere Osimhen dove arriva. Juve in passato era un colosso”

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo Napoli-Juve. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – È una serata bella perché la squadra ha giocato una bella partita a ritmi altissimi. C’era una cornice di pubblico importantissima, i napoletani ci stanno sempre dietro. Ma questa squadra ha ricreato l’amore intorno a questi colori, oggi ce la siamo giocata nel modo giusto. Se fanno quello che è nelle loro qualità possono venire fuori partite importanti come questa.

GESTIONE – Siamo rimasti dentro la partita nella partita corretta dopo il loro gol grazie anche all’entusiasmo dei tifosi. Abbiamo gestito bene la reazione della Juve che ci ha creato qualche difficoltà e il gol che abbiamo preso. Noi abbiamo preparato la partite come sempre, ci alleniamo come sempre. Noi perdiamo diversi mezzi contrasti e abbiamo preso gol, non sappiamo fare quella cosa. Bisogna passare dall’altra parte e giocare, qualsiasi sia il momento della partita. Oggi abbiamo perso diversi palloni ma questo è il nostro dna.

ATTEGGIAMENTO – L’atteggiamento deve essere quello di fare la partita, perché ci viene quello. Abbiamo difensori bravi a campo aperto che non hanno timore di avere quaranta metri di spazio alle spalle. Poi a volte ci prendono con delle pallate dietro la linea e dobbiamo rincorrere, ma l’atteggiamento quando hai perso la palla è di andare addosso.

OSIMHEN – Mi stupisce Osimhem, voglio vedere dove arriva. Secondo me diventerà il più forte di tutti, ha delle potenzialità immpressionato. Più lunga gliela metti e più forte va, ha coraggio e tiene botta. Si è spaccato due-tre volte la faccia perché va su tutti i palloni.

FESTEGGIMENTI – Vado a cena coi miei figli che sono venuti da Milano e domani ci si allena.

MESSAGGIO – Il messaggio è più che altro per noi stessi, abbiamo sempre il dubbio di non essere al livello. La Juve l’hanno sofferta un po’ tutti, anche in passato si è andati di fronte a un colosso, una squadra fortissima. Si sono costruiti la possibilità di giocarci contro e noi non dovevamo avere il rimorso di essere titubanti. Abbiamo vinto con grande merito.