Spalletti a Dazn: “Tutti dicono che la squadra non ha carattere, ora voglio vedere che diranno! Brutta atmosfera contro questa squadra”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN al termine della partita di questa sera contro la Lazio.

“Tutti rompono i coglioni a questa squadra: dicono che non ha carattere, ora voglio vedere chi lo dice. Per quello che si è visto nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere.

Il Cagliari oggi ha vinto a Torino, la partita contro il Barcellona è colpa mia ma abbiamo giocato contro una squadra che se gioca il suo calcio è difficile giocarci contro.

C’era una brutta atmosfera contro questa squadra, dicono che abbiamo giocatori molli, ora voglio proprio vedere. Questa squadra ha delle qualità importanti sotto il punto di vista dell’autostima.

La Lazio ha giocatori di qualità, non era quella dell’andata. Far girare la palla come è stato fatto nel secondo tempo è sinonimo di qualità.

Questa squadra lotta per le parti più alte della classifica. I miei calciatori non hanno paura di affrontare queste partite.

Abbiamo costretto la Lazio ad abbassarsi nel secondo tempo, nel primo abbiamo fatto un po’ fatica.

Appena abbiamo preso gol ci siamo riversarti nell’altra metà campo contro una squadra che sta giocando un buonissimo calcio.

Se non vinci il campionato fallisci? Questa è una storia che piace raccontare ai campioni o ai falliti, c’è una via di mezzo. Stiamo lavorando in maniera corretta. Intanto siamo davanti ad altre squadre che sono al pari nostro.

Abbiamo avuto tanti infortuni e anche la Coppa D’Africa, con tutte queste partite ravvicinate e tutte queste emozioni diventa difficile fare dei ragionamenti corretti.”