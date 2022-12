Spalletti a Kiss Kiss: “Prendo bene la sconfitta, ci farà lavorare. Su Raspadori e Kvara…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine dell’amichevole persa contro il Villarreal è stato intervistato da Radio Kiss KIss Napoli: “Abbiamo fatto meno dal punto di vista della qualità, dobbiamo far meglio quanso siamo in fase di possesso palla. Conosciamo le qualità dei nostri, Raspadori ha fatto una buona partita come metri e velocità sviluppati. Nelle scelte poi non gli è andata bene, ma quello in termini di occasioni lo paghi. Questa sconfitta la prendo bene, mi servirà per lavorare sulle cose che non vanno fatte.

Kvaratskhelia? E’ venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha preso corpo si è fatto sempre più leader e questo a noi serve. Dobbiamo riportarlo in condizione il più velocemente possibile perché fa la differenza. L’ho lasciato 90′ in campo per questo e nel secondo tempo ha fatto meglio. A volte deve partecipare di più quando non ha palla, deve essere lui a determinare il momento.

Bereszynski? I miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente qualcosa faremo, sto cercando di approfondire (ride, ndr). Mondiale? Ho visto tutto il calcio che passa in tv. Argentina-Francia è una gara dura, possono vincere entrambe perché hanno trovato la qualità di squadra. La Francia aspetta un po’ di più e ha attaccanti forti a campo aperto, l’Argentina palleggerà più nello stretto con la sua tecnica. Raspadori alla Griezmann? E’ un calciatore che va a mettersi in questi spazi lì a determinare con l’attaccante nel dar profondità o nel legare coi centrocampista”