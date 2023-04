Spalletti a Prime: “Complimenti ai miei calciatori, ho visto una grande reazione. Manca ammonizione a Krunic, Leao gesto antisportivo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta col Milan. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”: “La qualificazione e’ apertissima. Sarebbe stato difficile portare a casa un risultato per chiudere i discorsi. Devo fare i complimenti ai miei calciatori. Non ci siamo portati dietro quello che e’ accaduto in campionato. Ho visto una grande reazione. Non e’ facile. Ho dei ragazzi sensibilissimi. Sono calciatori che non hanno esperienze internazionali e partite di questo livello. C’era il rischio di portarsi dietro qualche scoria, invece siamo stati bravi a saltare addosso agli avversari, con una buona pulizia delle seconde palle a centrocampo. Anguissa e Kim squalificati? Siamo arrivati qui vincendo tante partite. Non si tratta di uno o due episodi. Se si arriva con 20 punti di vantaggio su Milan e Inter e’ sintomo di forza e carattere, non si e’ dipesi da un solo giocatore, ma da qualita’ di squadra. Le assenze di Osimhen e Simeone? Se si da’ forza a cio’ che ci manca diventa qualcosa di piu’ grande, meglio non pensarci. Se pensi di essere ugualmente forte lo sei. Elmas ha fatto un grandissimo lavoro di pressing, non ha mai fatto cominciare bene l’azione agli avversari. Maignan ha fatto due-tre interventi importantissimi. Anguissa lo avrei cambiato prima? Ne volevo cambiare tre, ho tergiversato per cambiare il terzo un minuto, era gia’ nel mirino della sostituzione. Della gestione dei cartellini ne parlino gli opinionisti. Avrei voluto il giallo per Leao? Lo avrei voluto per Krunic, che ha fatto un fallo piu’ brutto del fallo di Zielinski. E’ un gesto antisportivo quello di Leao, e’ bomba libera tutti, fara’ la storia del calcio”.