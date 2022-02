Spalletti a Sky: “Abbassarsi troppo non si deve fare. Per me non era rigore, Osimhen deve imparare alcuni movimenti”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Luciano Spalletti, che ha voluto dire la sua sulla partita giocata dagli azzurri contro il Barcellona.

Questo il commento di Spalletti nel post-partita di Sky.

“Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti e se ti abbassi troppo diventa un problema con una squadra come il Barcellona. Era una cosa che non dovevamo fare, però la loro qualità è indubbia a costringerti a dare loro il pallino in mano. Ci sono dei momenti nella partita dove non riusciamo ad organizzare una pressione alta e si porta la palla indietro con gli avversari che vengono a pressare alti.

Su queste cose c’è ancora da fare una crescita. Loro hanno gli uno contro uno sugli esterni dove ti mettono in difficoltà, sei costretto a tenere la linea difensiva bassa. Dentro il campo c’è bisogno di fare la scalata per arrivare ad essere uomo contro uomo in area. Se si alza la palla in mezzo al campo si può contendere con chiunque sui duelli fisici ed i contrasti.

Secondo me, nel primo tempo abbiamo fatto vedere di poter giocare alla pari con loro. Nel secondo tempo hanno tenuto loro il pallino ma si può fare quello che si fa nel primo tempo per tutta la partita. Polpastrelli di Juan Jesus? Onestamente, per me non c’era rigore. La palla non cambia direzione, la mano mi sembra abbastanza giù. Con le mani dietro li limita sul movimento.

Loro hanno meritato il pareggio, però non con il calcio di rigore. Osimhen? Lui è uno che ha questa forza e questi strappi a livello incredibile, poi quando ci sei dentro lo strappo è dura. Nella scelta dei movimenti da fare, deve imparare ancora qualcosa. Lui deve sapere quando è in fuorigioco, riesce da solo a tenere occupato tutto un reparto. La richiesta è sempre la stessa: la palla deve averla sui piedi quando la squadra è pressata, poi quando è pulita andare in profondità.

Sanno benissimo dove si libera lo spazio dove poi si deve andare ad attaccare. Tappa di crescita? Napoli più consapevole? Secondo me sì, se si usa bene ciò che è successo; quello che abbiamo fatto in determinati momenti si può usare per tutta la partita. Gli abbiamo creato dei problemi quando abbiamo recuperato palla. Loro ne hanno avute più di noi, ma abbassarsi così si ritorna a fare ciò che è successo in altre partite. Non si deve fare.”