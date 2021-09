Spalletti a Sky: “Ci chiamiamo Napoli e dobbiamo provare a vincere stasera”

Intervenuto ai microfoni di Sky prima della gara con l’Udinese che chiuderà la quarta giornata di Serie A, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quello che rappresenta per me ha poco senso, ad Udine ho trovato una città equilibrata, dei tifosi che sapevano comportarsi dallo stadio, un proprietario che sa fare il suo lavoro. Sono stato agevolato nelle fasi iniziali della carriera, per noi è una partita importante, vi siete dimenticati che lo è anche per loro, possono anche loro arrivare al primo posto.

Ci chiamiamo Napoli, per questo dobbiamo provare a vincerla, è un’opportunità, in un pallone ce ne possono essere tante, bisogna saperle riconoscere. Ci può aiutare la temperatura che abbiamo trovato qui, finora siamo stati costretti giocare con più caldo e quindi anche il recupero delle energie diventa più complesso. Test psicologico? È sicuramente anche così, fa parte di quel livello a cui vuoi ambire come professionista, se sei un top la testa deve saper gestire su tutte le situazioni che ti girano intorno. Non bisogna andare dietro a quello che dicono tutti in totale assenza di presunzione“.