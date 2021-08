Spalletti a Sky: “Difficile rinunciare a uno come Insigne. In caso di addio occorre un sostituto di uguale qualità”

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ecco le sue dichiarazioni:

“Insigne? Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come lui. Sono molto fiducioso per il rinnovo. E’ chiaro che per quest’anno ce l’avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo, al di là del contratto. Stiamo parlando di un elemento che un mese fa è andato a Wembley, di fronte a 60 mila inglesi, e s’è preso la coppa. E’ un calciatore che difficilmente si turba, ha una mentalità acquisita. Sa dove posizionarsi in campo, a volte rimane aperto, a volte viene tra le linee e riceve sui piedi e dà seguito alla palla con una carezza, senza neanche controllarla. Siamo tutti fiduciosi, perché sennò perderemmo un calciatore importante e bisognerebbe poi andare a prendere un calciatore importante per avere qualcosa di simile”.